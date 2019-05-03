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今日 01:55 國際財經

圖斯克:須防範科技巨擘衍生風險

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歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，全球國家要關注包括Facebook、谷歌(Google)、蘋果與亞馬遜等科技巨擘興起所帶來的風險。

圖斯克出席波蘭憲法日活動致詞時指出，西方國家年輕一代對互聯網的依賴程度日益嚴重，各國政府要關注此事。他用極權國家限制人民的行為自由作為比喻，擔心科技巨擘對西方國家人民的影響也可能構成危機。

歐盟正日益收緊對掌握用戶個人資訊的社交媒體公司的規管，包括通過法例，讓違反個人私隱保障的社媒可能面對巨額罰款。

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