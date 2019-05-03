國際財經

美國就業數據遠勝預期，即使之後公布的兩項採購經理指數(PMI)表現均遜色，美股道指中段仍擴大升幅至逾200點，主要受到科技股和金融股發力所支持，亞馬遜急飆3%。

截至本港時間凌晨約零時12分，道指報26503點，漲195點或0.74%，稍早時曾觸及盤中暫時高位26514點，升幅達206點；標普500指數報2942點，升24點或0.85%；納指報8133點，上升96點或1.20%。

個別股份方面，亞馬遜股價現時升3.06%，報1959.07美元，盤中高位暫見1964.40美元，「股神」畢非德(Warren Buffett)早前接受外國媒體訪問時透露，旗下投資旗鑑巴郡的「同事」已買入亞馬遜股票。其他大型科技股FAANG都造好，Facebook、谷歌母公司Alphabet和蘋果漲幅介乎1.01%至1.62%之間，微軟都攀高1.77%。金融股造好，美國運通、高盛上揚超過1%。重型機械股Caterpillar抽升1.77%，暫時為升幅最大的道指成分股。

美國勞工部公布，美國4月非農業新增職位26.3萬個，大幅高於市場預期19萬個；失業率為3.6%，較市場預期的3.8%低，更創下1969年以來新低。

4月每周平均工時34.4小時，稍低於市場預期的34.5小時；平均時薪按月增長0.2%，亦不及市場預期的0.3%增長。

不過，美國4月Markit服務業PMI終值為53，創逾兩年新低，反映服務業擴張速度減慢；而服務業新業務分項指數終值53.1，亦創兩年最低。

另外，美國供應管理協會(ISM)的4月非製造業PMI為55.5，創逾一年半新低；非製造業就業分項指數為53.7，創兩年最低。

美元兌一籃子主要貨幣滙價回軟，ICE美滙指數暫報97.6，下滑0.23%。英國兩大政黨在地方選舉中失利，英鎊成為大贏家，最新升至1.3139美元，上揚0.81%，盤中高位曾觸及1.3177，升幅高達1.1%。

油價造好，紐約期油每桶報62.40美元，升0.59美元或0.95%；布蘭特期油升0.62美元或0.88%，報每桶71.37美元。

歐洲股市收市向上，英國富時100指數報7380點，升29點或0.40%；德國DAX指數報12412點，漲67點或0.55%；法國CAC 40指數報5548點，上揚9點或0.18%；意大利富時MIB指數報21763點，升53點或0.24%；西班牙IBEX 35指數收報9409點，回落8點或0.09%。