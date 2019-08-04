即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入5月份，歐美市場特別惹人注視，原因之一是中日股假期休市，反而備受特朗普施壓的美國聯儲局主席鮑威爾出乎意料沒有「放鴿」，翌日英倫銀行議息後行長卡尼甚至發表「偏鷹」言論，環球央行貨幣政策去向或須再作評估。

標普500指數於5月首個交易日續創歷史新高2954點，可惜倒跌收場，主因是受到鮑威爾在聯儲局議息後發言令減息期望落空；標指周四(2日)進一步偏軟，收報2917點。標指今年頭4個月漲幅達17.5%，屬逾30年最佳，投資者正觀察強勢能否延續。

年初以來，納指率先在4月24日破頂，標指亦隨之創紀錄新高，反映傳統藍籌股表現的道瓊斯工業平均指數相對落後，4月份三度上衝26700點水平無功而回，遑論挑戰2018年10月3日歷史高位26951點。

此外，一向被視作道指領先指標的道瓊斯運輸指數(下稱運輸指數)，於4月24日錄得今年新高11148點後，未能像納指般愈升愈有，反而掉頭回落。

附【圖】所見，道瓊斯運輸指數2018年1月及9月兩次搶先道指登頂，其中8月下旬更與標指同日創新高，如今後者已刷新紀錄，運輸指數近期高位與去年高位不但約有4.3%差距，而且下滑勢頭呈加速跡象，若短期內情況未見逆轉，按逾百年傳統智慧的「道氏理論」(Dow Theory)推測，與運輸指數「形影不離」的道指恐難以像其餘兩大指數般再度破頂。

道瓊斯運輸指數回調，代表市場運輸需求轉弱，可能屬經濟放緩先兆。美國供應管理協會(ISM)4月製造業指數由3月的55.3跌至52.8，既遜於分析預測的55，也是2016年10月以來最低，並處下行階段；該指數很多時都是GDP的領先指標，意味美國第二季經濟增長或欠缺動力。

另一邊廂，反映多國經濟數據與市場預期落差的「花旗環球經濟驚喜指數」(10個月移動平均)周四挫至2009年9月後的低位-18.87，亦顯示全球經濟未如理想，美國股市要在此背景下迭創新高，似乎仍然吃力。

美股市底其實已大不如前。標指中線市寬(成分股股價高於50天線比率)從2月20日的92.64%掉頭下滑，反覆回落到周四報67.33%，與緩緩上揚的標指出現「熊背馳」，倍添標指再上層樓的難度。

這次美股升浪自聯儲局「鷹轉鴿」開始，市場甚至憧憬叫停加息、放慢縮表之後，很快就要調低利率，如今進一步「放水」機會渺茫，究竟兩大指數破頂是投資者過分樂觀，透支中美貿易談判可達成協議的消息，抑或是「聰明錢」預示經濟前景有望逐步改善，買入美股爭取更佳回報？若屬後者，道指或許能扭轉劣勢追落後，挑戰新高；相反，與道指背馳的納指及標指，有可能迎來顯著的調整。

信報投資研究部

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