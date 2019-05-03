國際財經

美國4月非農業新增職位大幅高於市場預期，失業率更創下自1969年以來新低，美股早段顯著走高，道指最多一度飆165點。

截至本港時間下午9時57分，道指報26440點，漲132點或0.5%；標普500指數報2934點，升17點或0.59%；納指報8107點，上揚70點或0.88%。

數據方面，美國勞工部公布，美國4月非農業新增職位26.3萬個，大幅高於市場預期19萬個；失業率為3.6%，較市場預期的3.8%低，更創下1969年以來新低。

道明證券分析師Priya Misra表示，周五的就業數據為經濟處於甜蜜點提供了更多證據。她又指出，金髮女郎經濟仍然是目前主題，所以聯儲局沒有迫切需要減息。

另外，美國3月商品貿易逆差714億美元，低於預期值730億美元，較前值709億美元略有增加。

個股方面，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)據報計劃提高普通股與可轉債發行規模，行政總裁馬斯克(Elon Musk)亦打算以2500萬美元買入多達逾10萬股股票。消息帶動股價跟隨大市漲逾1%。

油價於美股早段個別發展，紐約期油報每桶61.85美元，微升0.04美元或0.06%；布蘭特期油則跌0.04美元或0.06%，報每桶70.71美元。

美國就業數據強勁亦帶動歐洲股市表現，三大股市分別漲0.36%至0.9%。