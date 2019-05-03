國際財經

美國聯儲局在周四(5月2日)凌晨2點一如市場預期宣布維持聯邦基金利率不變，但下調超額準備金率(IOER)五個基點。會後議息聲明稱勞動力市場依然強勁，經濟活動以穩健的速度增長，就業市場增長穩健，失業率處於低位。

IOER下降的消息曾令看淡美國2019年加息前景的投資者大為振奮，加速沽出美元資產，拖累美滙指數短線走弱至自4月19日以來最低97.14，提振歐羅/美元反彈近30點至9個交易日高位1.1261。

然而好景不長，凌晨2點半舉行的的新聞發布會令看好歐羅/美元的投資者體驗到「樂極生悲」的滋味。美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，聯儲局並沒看到加息或降息的很大可能性，此次IOER下調只是技術性調整，並不意味政策轉向，當前把聯邦基金利率控制在區間內的立場是合適的。而在通脹方面，鮑威爾稱，核心通脹走軟與聯儲局加息沒關聯，只有通脹持續高於或低於2%才會成為問題，預計通脹走低只是暫時性，最終仍會回升。

鮑威爾此番言論看似中規中矩，實則暗藏殺機，因市場在議息決定公布之前普遍預期2019年降息的可能性會比加息大得多(聯邦基金利率期貨顯示在議息公布前，市場認為有61%的可能性進行年內降息，但現已下降至49%)，鮑威爾無視核心通脹走軟的事實，反而嘗試平衡美國貨幣政策取向前景，升息降息的可能性變為均衡之勢，維持利率不變似乎才是2019年的主題。這令早前押注美國年內降息而看淡美滙指數的投資者大失所望，美滙指數因而急升近60點至97.73，拖累歐羅/美元回吐此前升幅並再度失守1.1200，直至今日(5月3日)歐羅已進一步下挫至1.1160附近水平。

技術分析方面，歐羅/美元目前整體走勢仍受制於自2018年2月高位1.2476延伸而下的長期阻力線，表明滙價主要趨勢仍然向下。由於滙價已下穿1.1180-1.1200區域支持，周三(5月1日)更是錄得一根有典型看跌意義的流星線陰燭，這意味歐羅/美元或有機會在中期內進一步下探1.1000甚至1.0800區域。若今晚8點半公布的美國4月非農新增就業職位數據，以及4月平均小時薪資增幅表現優於預期，歐羅/美元或會下探1.1100支持。

策略方面，我們根據4月25日策略已於1.1260沽出歐羅/美元(下望1.1110，升穿1.1300止損)，現將止盤下移至1.1180。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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