國際財經

市場觀望美國今晚公布的非農業新增職位數據，加上中美貿易談判據稱接近尾聲，兩國領導人或會面敲定貿易協議，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7405點，升54點或0.74%；德國DAX指數報12380點，上揚34點或0.28%；法國CAC 40指數報5547點，升8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21710點，微跌不足1點。

道指期貨暫報26317點，升52點。

數據方面，美國於本港時間晚上8時30分會公布一系列就業數據，其中市場預期4月非農業職位變動增加19萬個，少於3月的增19.6萬個；失業率則預計維持在3.8%不變。

另外，歐羅區3月生產物價指數(PPI)按月下跌0.1%，稍遜預期；當地4月消費者物價調和指數(HICP)初值按年上升1.7%，幅度較市場預期的1.6%高。而英國4月服務業採購經理指數(PMI)自3月的48.9升至50.4，重返50以上的擴張水平，符合市場預期。

中美貿易談判方面，市場預料快將進入最後階段，白宮發言人桑德斯表示，中美貿易磋商正在繼續取得進展，下周中美經貿磋商之後，美國總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。

油價於歐洲股市中段微跌，紐約期油報每桶61.84美元，微升0.03美元或0.05%；布蘭特期油則跌0.2美元或0.28%，報每桶70.55美元。