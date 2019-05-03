國際財經 即巿股評

周四晚聯儲局一如預期維持息率不變，重點响主席鮑威爾講乜，佢老哥強調通脹轉弱僅屬暫時情況，市場演繹減息憧憬幻滅，美股連跌兩日，標指隔晚一度跌穿廿天線(2910點)，最終跌0.2%，收2917。

睇番鮑威爾意思，佢解釋通脹轉弱僅屬暫時情況，並強調利率未來可能上調也可能下調，即喺球評家黃興桂話齋，又喺射十二碼理論，即一係入，一係唔入，鮑威爾其實喺講咗等於無講，只是淡友在五窮月借題發輝。

Alphabet落難值得吼

美企季度續放榜，感覺上勝預期比差過預期多，暫時與市場落差最大喺GOOGLE母公司Alphabet，因佔營業額85%的廣告業務，首季增長只有15%，創2015年以來最低，連帶歐盟17億美元反競爭罰款，連累Alphabet上季純利按年大跌29%至67億美元，累Alphabet股價從周一高位1296.97美元急墜，累挫近一成。

Alphabet元氣大傷，短期股價難免陷弱勢，但集團前景仍亮麗，尤其自動駕駛、雲業務、數據中心、AI等等，正如騰訊(00700)一樣，多個業務仍未變現，而Alphabet執行力更比軟銀強，是次大幅回調，喺長線持有的買入機會！

百勝中國食正消費大肥肉

季績公布後另一間值得留意的公司是百勝中國，上市代號YUMC，百勝中國由美國上市公司百勝分拆出來的中國業務(百勝則由百事分拆)，百勝中國响內地經營多國知名品牌，包括肯德基及Pizza Hut，還有曾經响香港上市的小肥羊。

百勝中國上季經營溢利倒退23%至3億美元，表面上好曳，其實純粹技術因素，因受新面計準則影響，但經調整每股盈利其實升18%至59美仙，季績最大賣點是Pizza Hut業務終於有起色，同店銷售增長終於重回正軌，按年升1%，扭轉過呈負數的敗局。

靚女多人追是常識吧，仲要食正內地消費大肥肉，百勝中國唔憂嫁，去年拒絕高瓴資本及KKR組成的財團提出每股46美元私有化計劃，更於季績公布後當日升穿私有化價，明顯前途無限。

不過，受美股連跌兩日影響，百勝中國最近三日股價勁CHOK，周三晚一度挫4.3%後，隔晚回升兼且盤中創上市新高，現價小注買入，中線望64美元，跌穿50天線(現處43.39美元)才需執行止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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