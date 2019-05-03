國際財經

瑞士瑞聯銀行(UBP)認為，近期美元及油價強勢料將不會維持太久，亞洲區貨幣寬鬆空間仍存在，政策環境將為區內資產帶來支持，而通脹威脅則仍遙遠。

UBP發表評論指出，雖然聯儲局維持偏鴿的政策立場，但美國10年期國債孳息率已跌至2.5%。同時，中美貿易談判接近達成協議，但過去一個月美元意外走強，加上油價持續上升，引發市場重新關注，尤其是市場估值已偏緊。

不過，該行仍然預期美元於今年逐漸轉弱；人民幣兌美元強勢起關鍵作用，受到中美持續貿易談判帶來的政治溢價支撐。近期美元走強，但人民幣的穩定仍是主要亞洲貨幣的重要支柱。

對於油價，UBP稱，油價從每桶50美元的低位上升至目前逾70美元，主要與伊朗石油供應等地緣政治風險有關，這對作為主要淨能源進口方的亞洲地區尤為負面，倘情況不受控制，將影響地區的外部平衡、侵蝕可支配收入及帶動燃料通脹。

瑞聯銀行表示，基本預測是美元和油價上升不會維持太久，整個亞洲區仍有貨幣寬鬆的空間，尤其是印度、印尼、馬來西亞及菲律賓等實際利率高企的國家。

中國方面，該行認為，經過首季注入大量流動性，加上財政刺激措施後，中國需要更多的政策微調。人民銀行目標將是通過改善政策傳導，以降低民營企業及小微企業的實際融資成本，而非直接減息，因民營企業及小微企業目前尚未全面受惠於現時的貨幣寬鬆周期。