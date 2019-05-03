國際財經

英倫銀行一如預期維持指標利率不變，加上中美貿易談判接近尾聲，兩國領導人或會面敲定貿易協議，市場憧憬兩國貿易糾紛快將落幕，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7364點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12359點，漲14點或0.12%；法國CAC 40指數報5541點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21715點，上揚5點或0.02%。

道指期貨暫報26297點，升32點。

中美貿易談判料快將進入最後階段，白宮發言人桑德斯表示，中美貿易磋商正在繼續取得進展，下周中美經貿磋商之後，美國總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。

美國商會高層人士表示，美國經貿談判代表可望爭取到中國作出更多讓步，讓美資公司進入中國的雲計算市場。不過，在工業補貼問題上，美國要求中國削減補貼規模的要求，似乎未獲北京正面回應，美方可能難以獲得太多甜頭。

另外，英倫銀行維持指標利率在0.75厘不變，符合市場預期，同時上調今年首季經濟增長預測至0.5%。行長卡尼表示，全球緊張局勢自2月以來有所緩解，減低了經濟的風險，但英國國內緊張局勢依然存在，與全球形勢形成鮮明對比。

油價走軟，因美國原油產量大增，且預期石油出口國組織(OPEC)供應增加，紐約原油期貨現時每桶報61.75美元，跌0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報70.52美元，跌0.23美元或0.33%。

歐羅區今日稍後將公布4月調和CPI數據，市場預期按年增長1.6%。美國亦會公布4月非農業職位變動，市場預期增加19萬個，少於3月的增19.6萬個；失業率維持在3.8%不變。