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今日 12:27 國際財經

獲批復工 樂天集團瀋陽項目可望重啟

南韓樂天集團表示，中國政府已經允許該集團的瀋陽樂天城發展項目繼續施工。

中國與南韓的關係於2016年因南韓部署薩德導彈防衞系統而陷入低迷。中國對此表示強烈反對，聲稱這將嚴重損害中國的國家利益，並隨後在經貿、文化和旅遊等領域對南韓進行制裁。樂天的26億美元瀋陽樂天城項目亦因而被叫停。

隨着兩國關係緩和，樂天表示，瀋陽市政府已經批准項目可以繼續施工。

據稱，瀋陽市政府下屬的建設委員會已於上月15日批准瀋陽樂天城二期工程復工，已向樂天方面發放施工許可證。

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