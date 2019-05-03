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今日 11:54 國際財經

歐央行委員倡反思貨幣政策

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歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長諾沃提尼(Ewald Nowotny)認為，央行應該反思貨幣政策施行方式，更加仔細地研究如何界定通脹目標。

諾沃提尼表示，要審視央行的工具箱，看看取得了什麼成果，未來前景如何。如果有政策目標，就應該明確如何定義這一目標。他說，歐洲央行的物價穩定任務有一些方面是確切定義的，亦有量化的定義，有理由對此進行討論。

諾沃提尼補充指，在一些國家，整體通脹率有在特定範圍內波動的傾向，如以色列或捷克的中央銀行。這是國際層面的討論，各方應該保持關注。

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