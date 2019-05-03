國際財經

美國最多觀眾收看電視台、哥倫比亞廣播公司(CBS)公布，首季淨利潤為15.8億美元，是去年同期5.11億美元的3.09倍；上季業績包括稅務得益7.68億美元。每股經調整盈利為1.37美元，總收入升11%至41.7億美元，分析員預測分別是1.36美元與43億美元。

集團表示，上季的版權與分銷收益下滑3.2%。消息公布後，CBS股價在市後時段跌逾1%。

不過，該公司管理層有信心，夏季王牌電視節目的廣告費將可望上升25%。此舉預期對全年業績有利。