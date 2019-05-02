國際財經

美國遊戲開發商動視暴雪(Activision Blizzard)宣布，首季淨利潤按年跌10.6%至4.47億美元；每股經調整盈利為31美仙，經調整收入為12.6億美元，分析員預測分別是25美仙與12.4億美元。

動視暴雪預期，次季經調整收入為11.5億美元，每股為23美仙，低於分析員預測的12.8億美元與37美仙。集團確認全年收入與盈利預測，維持為63億與2.1美元不變，分析員預測值分別是64.1億美元與2.18美元。

消息曝光後，Expedia股價在市後時段跌4.1%。