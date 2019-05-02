國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾稱通脹轉弱僅屬暫時情況，並強調利率未來可能上調也可能下調，市場對減息的憧憬降溫，推高了美國國債孳息，拖累美股連續第二天下跌，道指曾挫249點，低位見26180點。另外，數據顯示原油供應充裕，令油價受重創。

美債息回升，一度令銀行股受惠，美股早段平穩，道指升過24點，高位觸及26454點；但之後受債息攀升打擊，美股全線下滑，連銀行股也一度回落，道指收市仍跌122點或0.46%，道指周三已因鮑威爾的言論跌了162點。標指周四收市下滑0.21%，報2917點；但標指銀行指數轉升，高收0.48%。納指收市回吐0.16%，報8036點。

個別股份方面，道指成分股陶氏杜邦股價收市瀉6.11%，公司早前公布的業績報告稱，第一季度盈利和營業收入超預期，但第二季度營收指引不及預期，並稱第二季度經營會遇到一些阻力；重型機械股Caterpillar回吐2.16%；油股埃克森美孚低收1.75%，雪佛龍都倒退1.21%。Tesla提交文件進行混合融資，將發行272萬股及13.5億美元債券，合共集資約20億元，行政總裁馬斯克(Elon Musk)則有意斥資1000萬元，收購近4.2萬股股份，消息帶動股價升4.31%。

另外，微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)有份投資的美國人造肉公司Beyond Meat首日上市，股價收市較首次公開招股(IPO)發售價急飆1.63倍。

鮑威爾指利率加減皆有可能

在歐洲，大部分股市跟隨美股走低，德股表現較好，逆勢升0.01%，因當地最大車廠福士（Volkswagen，又稱大眾）業績不俗，股價漲逾3%；英股和法股分別回落0.46%和0.85%。亞股個別發展。

鮑威爾周三在議息會議後的記者會上表示，3月會議之後公布的經濟數據基本上符合當局預期，美國經濟整體仍在穩步向前，因此局方認為現行政策立場適當，目前加息或減息的理由都不夠充分，意味聯儲局現階段沒有減息打算。

強調通脹轉弱僅短暫現象

議息聲明提及近期通脹轉弱，但鮑威爾強調，當局相信這只是短暫現象，非永久性，但指如果通脹往後持續低迷，局方會將之納入以評估貨幣決策。

鮑威爾的言論令美國10年期國債孳息曾抽升5個基點，高見2.55厘，尾段回順報2.54厘，仍升4.14個基點。不過，市場仍然覺得聯儲局下一步傾向減息，利率期貨顯示，交易員依然認為有53%機會在年底前減息，儘管這低於周三的61%。

減息預期下降，促使美元呈強，美滙指數尾段升0.22%，報97.83，美元兌歐羅升0.18%，報1.1175美元，兌日圓報111.5日圓，微升0.11%。紐約期金跌至四個月低位，收市挫1%，每盎斯報1272美元。

油價大跌，紐約期油每桶收報61.81美元，挫2.8%，盤中曾急插逾4%；布蘭特期油收報70.75美元，下挫2%，一度失守70大關，因為美國原油庫存上周增多至2017年9月以來最高水平，而且美國煉油廠進入春季維修保養期，將令當地原油供應增加。

數據方面，美國工人生產力在第一季升3.6%，是2014年第三季以來最強的增長速度，遠高於市場預期的2.2%，這令單位勞工成本增長放慢，意味通脹繼續受壓；首次申領失業救濟人數上周保持在23萬人，較分析師預期為差；工廠訂單連跌兩個月後反彈，在3月升1.9%，高於市場估計。