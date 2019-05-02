市場對美國聯儲局減息的憧憬降溫，拖累美股周四受壓，歐洲股市也受不利影響，泛歐指數Stoxx 600收市回落0.58%，報388點，單日跌幅創超過6周以來最大。
英國富時100指數收報7351點，跌0.46%或33點；德國DAX指數收報12345點，升0.01%或1點；法國CAC 40指數收報5538點，跌0.85%或47點；意大利富時MIB指數收報21710點，下滑0.78%或170點；西班牙IBEX 35指數收報9418點，下挫1.59%或152點。
今日 02:38 國際財經
市場對美國聯儲局減息的憧憬降溫，拖累美股周四受壓，歐洲股市也受不利影響，泛歐指數Stoxx 600收市回落0.58%，報388點，單日跌幅創超過6周以來最大。
英國富時100指數收報7351點，跌0.46%或33點；德國DAX指數收報12345點，升0.01%或1點；法國CAC 40指數收報5538點，跌0.85%或47點；意大利富時MIB指數收報21710點，下滑0.78%或170點；西班牙IBEX 35指數收報9418點，下挫1.59%或152點。
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