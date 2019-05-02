國際財經

德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，數據反映當地消費市場出現反彈，顯示早前經濟疲弱不是衰退開始的徵兆。

德國政府較早時預期，首季經濟增長只有0.5%。魏德曼在出席論壇時指出，雖然首季經濟顯著放緩，但當地勞動市場供應緊俏與工資有上升勢頭，正推動消費市道保持強勁，抵消了出口的疲態，而且有跡象顯示零售業將有強勁表現。

不過，身兼歐洲央行(ECB)管理委員會成員的魏德曼警告，長期低利率環境可能形成資產泡沫，以及企業過度借貸。他認為，歐央行的貨幣政策重點應該是維持物價穩定。