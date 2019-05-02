國際財經

美國有國會參議員計劃提出法案，簡化在美國本土發展鋰、石墨等電動車所須原材料的規管，以抗衡中國在有關領域的主導地位。

國會參議院能源及天然資源委員會主席Lisa Murkowski接受路透訪問時表示，計劃與另一名參議員Joe Manchin共同提出相關法案，以免美國的電動車業務受制於由中國控制的原材料供應鏈。

中國現時是全球最大的鋰供應國，產量相當於全球需求量的三分之二，美國產量只佔全球5%。鋰是鋰電池必須的原材料，鋰電池則是電動車必須的組件。