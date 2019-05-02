國際財經

美國多元化工業集團3M公布，已達成收購私人醫療企業Acelity的建議，連同負債在內，交易價值為67億美元(522.6億港元)。

Acelity主要業務為製造KCI品牌醫療設備，去年收益為15億美元。3M指出，交易代價相當於該公司的核心溢利(EBITDA)的15倍，預期交易完成後首個完整年度，3M每股經調整盈利可因而提升25美仙。

3M預期，年度股份回購金額將降為10億至15億美元，而非原先預期的20億至40億美元。

消息公布後，3M股價即市跌1%。