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今日 01:16 國際財經

雅芳首季虧損擴大 收入遜預期

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直銷化粧品巨擘雅芳(Avon)公布，首季錄得淨虧損3270萬美元，去年同期虧損為2030萬美元，上季計及重組開支5400萬美元與出售中國廠房得益1000萬美元；每股經調整盈利為3美仙，優於分析員預測的無盈虧；收入跌15%至11.9億美元，市場預期為12.4億美元。

集團指出，上季活躍經銷商數量減少9%，是連續第十季下降；但成本控制得宜，經調整後的邊際利潤率升50基點至4.5%；主要的亞洲市場收益有增長，南美市場升1%，歐洲、非洲與中東市場收益減少9%。

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