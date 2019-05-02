微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)有份投資的美國人造肉公司Beyond Meat，周四在美國納斯特交易所首日上市(股份編號:BYND)，初段股價一度較首次公開招股(IPO)發售價急飆超過1.5倍。
Beyond Meat開盤報46美元，較IPO發售價25美元上揚84%；其後升幅持續擴大，盤中一度飆逾1.5倍。
Beyond Meat本輪IPO共發售963萬股股份，集資2.41億美元。除比爾蓋茨外，投資者包括荷里活影星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)。
今日 01:06 國際財經
微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)有份投資的美國人造肉公司Beyond Meat，周四在美國納斯特交易所首日上市(股份編號:BYND)，初段股價一度較首次公開招股(IPO)發售價急飆超過1.5倍。
Beyond Meat開盤報46美元，較IPO發售價25美元上揚84%；其後升幅持續擴大，盤中一度飆逾1.5倍。
Beyond Meat本輪IPO共發售963萬股股份，集資2.41億美元。除比爾蓋茨外，投資者包括荷里活影星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)。
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