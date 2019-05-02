國際財經

華爾街投資者關注美國聯儲局主席鮑威爾昨日的講話，相信局方在一段較長時間內都不會減息，利淡美股投資氣氛，三大指數低開後反覆擴大跌勢，道指踏入中段下滑超過200點，納指挫穿8000點關。美國上周原油庫存大增，拖累油價下跌，紐約期油曾大滑超過4%，布蘭特期油插穿每桶70美元。

截至本港時間晚上約11時46分，道指報26210點，跌219點或0.83%，稍早時低位曾觸及26197點，跌幅達232點；標普500指數報2904點，跌19點或0.67%；納指報7996點，回落52點或0.65%。

納指挫穿8000點關

聯儲局於本港時間周四宣布維持利率不變，符合市場預期。會後聲明表示，局方在利率決策問題上將保持耐心。鮑威爾稱，近期低通脹壓力可能是「暫時性」(transitory)，暗示局方不會減息；又稱，聯儲局認為加息或減息的可能均存在，暫時未見到明顯的加息或減息傾向，預料利率將會較長時間維持不變。

另外，中美貿易談判料有重大進展，有報道指兩國接近就取消部分關稅達成協議，雙方可能在下周五宣布達成貿易協議，中國國務院副總理劉鶴下周三將會到華盛頓繼續會談。白宮發言人桑德斯表示，下周中美經貿磋商之後，美國總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。

個股方面，Tesla提交文件進行混合融資，將發行272萬股及13.5億美元債券，合共集資約20億元。行政總裁馬斯克(Elon Musk)則有意斥資1000萬元，收購近4.2萬股股份。消息帶動股價升2.56%。

晶片生產商高通透露，該公司可從上月與蘋果公司達成的專利和解協議，獲得介乎45億至47億美元，高通大升1.89%，蘋果股價目前倒跌1.04%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數23萬人，按周無升跌，預期降至21.5萬人。另外，美國首季非農業生產力以年率計升3.6%，遠高過預期的2.2%，創下2014年以來最快增速。美國3月工廠訂單按月增長1.9%，表現好於市場預期的1.6%增幅，並為去年8月後新高。期內，扣除運輸項目的工廠訂單按月升0.8%。

英倫銀行宣布維持指標利率在0.75厘不變，符合市場預期，該行同時上調今明兩年的經濟增長預測。英倫銀行行長卡尼表示，雖然英國脫歐對經濟前景帶來的即時風險有限，但市場低估央行加息機會。他說，現時市場利率曲線反映的加息次數並不足夠，若果預測正確，央行需要的加息次數將多於市場預期，只是今次會議不需要加息。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7349點，跌36點或0.49%；德國DAX指數報12337點，跌6點或0.06%；法國CAC 40指數報5538點，跌47點或0.85%；意大利富時MIB指數報21719點，跌162點或0.74%。

美元兌一籃子主要貨幣滙價呈強，ICE美滙指數暫報97.78，上升0.17%，稍早時高位觸及97.85。美元兌歐羅漲0.11%，歐羅退守至1.1183美元；美元兌英鎊同樣上揚0.11%，英鎊報1.3035美元。

油價受美國原油庫存大增993.4萬桶所拖累，紐約期油現時每桶報61.45美元，挫2.15美元或3.38%，稍早前曾低見61.02美元，跌幅達4.05%；布蘭特期油則跌1.90美元或2.63%，每桶報70.28美元，盤中曾低見69.87美元。