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今日 21:24 國際財經

OPEC:致力令石油市場去政治化

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在美國收緊對伊朗制裁之際，石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)表示，OPEC正致力令石油市場去政治化，讓OPEC免受地緣政治因素的影響，惟並未直接提到美國的制裁行動。

美國早前宣布伊朗本月到期的原油制裁豁免政策不再延續。美國去年5月退出伊朗核協議，並於同年11月宣布對伊朗重新實施制裁，但暫時豁免包括中國在內的8個國家或地區，給予時間調整進口來源；而隨着豁免取消，代表美國開始徹底實施制裁。

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