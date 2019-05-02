國際財經

上周三(4月24日)加拿大央行公布4月利率決議，一如市場預期連續第4個月維持利率在1.75%不變。該次議息聲明沒有重複3月6日議息聲明中的有關「未來加息時機」的措辭，但強調加拿大石油行業放緩和全球貿易政策的負面影響以及樓市表現均弱於預期，故將2019年第一季經濟增長預測從0.8% 大幅下調至0.3%，並將2019全年經濟增長預測由1.7%下調至1.2%。由於聲明中放棄了有關未來有必要加息的措辭，加元大幅走弱，推動美元/加元一度反彈至1.3518，並創下1月4日以來的近4個月新高。

不過，加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在隨後舉行的新聞發布會上表示加拿大經濟下滑將是暫時性的，預計經濟增長將於第二季得到提振並於第三季加速，還預計2020年第一季經濟增長將反彈至2.1%，2021年料增2%，此外還強調，如果預期無誤，未來利率調整將更可能是上調而非下調，波洛茲言論發表後美元/加元掉頭回落，其後在1.3440至1.3500區域反覆整固。

此外，雖然本周二(4月30日)公布的加拿大2月國內生產總值(GDP)意外按月下滑0.1%，但波洛茲在當日的國會聽證會上再度強調，雖然加拿大經濟當前正面臨逆風，但有很好的理由相信經濟在下半年會恢復擴張，若影響經濟的負面因素消退，未來加息的機會率高於減息。波洛茲偏向鷹派的言論加上市場預期美國聯儲局在4月30日至5月1日的議息會議上將釋放鴿派訊號，美元/加元在短短4個小時內大幅下滑近百點，周三(5月1日)更進一步跌至1.3373。

然而，周四(5月2日)凌晨美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在議息會議後的新聞發布會上表示，聯儲局目前的政策立場是合適的，還強調沒看到有向任何一個方向採取行動的強烈理由，其言論淡化了市場對聯儲局降息的猜測，鮑威爾講話後美滙指數迅速攀升，帶動美元/加元回穩至1.3400上方，目前仍企穩於10日移動平均線1.3440附近。

技術分析方面，美元/加元目前仍維持輾轉上升之勢，周線圖的上升通道保持完好，若短期內滙價能企穩1.3200(周線圖上升通道底部支持)及1.3300(短期支持線)之上，後市或可再度挑戰1.3500甚至1.3600水平。由於美國3月ADP私人機構就業數據表現遠超預期，若本周五(5月3日)美國公布的4月份非農就業人數亦優於預期，美元/加元或可加速反彈，升破1.3500水平。

策略方面，我們根據4月10日策略於1.3300建立的美元/加元買盤(目標1.3400，跌穿1.3240止損)已於目標1.3400平倉，獲利100點。短期內待美元/加元回落至1.3280-1.3300區域買入，上望1.3500，跌穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd