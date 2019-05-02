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今日 18:45 國際財經

特斯拉Model 3加拿大減價 助買家領補貼

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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)推出一款新的、售價更便宜的Model 3汽車，並通過軟件設置，將電動車的續航能力鎖定在150公里，以幫助加拿大車主獲得政府補貼。

加拿大政府向購買電動車的消費者，提供5000加元補貼，但此措施只涵蓋基礎價格低於4.5萬加元、且最終價格不能超過5.5萬加元的新型電動汽車。

特斯拉的電動車原被排除這項補貼政策之外。不過，該公司現將Model 3基本車款，降至4.49萬加元在加拿大出售，同時把汽車續航能力鎖定在150公里的範圍內，以符合加國補貼措施的要求。

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