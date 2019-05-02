訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:33 國際財經

歐股中段個別走 觀望卡尼講話

放大圖片

中美有傳接近達成取消部分關稅協議，聯儲局亦維持利率不變，惟市場觀望英倫銀行議息結果及行長卡尼的講話，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7387點，升2點或0.04%；德國DAX指數報12381點，升37點或0.3%；法國CAC 40指數報5563點，跌22點或0.41%；意大利富時MIB指數報21809點，跌71點或0.33%。

道指期貨暫報26437點，升47點。

中美貿易談判料有重大進展，有報道指兩國接近就取消部分關稅達成協議，雙方可能在下周五宣布達成貿易協議，中國國務院副總理劉鶴下周三將會到華盛頓繼續會談。

美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，中美正接近達成一項協議，其中包括特朗普政府如何取消對逾2500億美元中國貨加徵的關稅。

英倫銀行稍後將宣布延後脫歐以來的第一個政策決定，料將維持利率不變，市場認為今年加息的機會率偏低，因經濟增長仍將受到脫歐不確定性的阻礙。

數據方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.9，高於預期的47.8；法國4月製造業PMI終值升至50，回到盛衰分界線，高於預期及初值的49.6。德國4月製造業PMI終值由3月的44.1上升至44.4，略低於預期的44.5。

另外，美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，料減少1.5萬人至21.5萬人。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報62.9美元，跌0.7美元或1.1%；倫敦布蘭特期油報71.48美元，跌0.7美元或0.97%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。