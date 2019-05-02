國際財經

中美有傳接近達成取消部分關稅協議，聯儲局亦維持利率不變，惟市場觀望英倫銀行議息結果及行長卡尼的講話，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7387點，升2點或0.04%；德國DAX指數報12381點，升37點或0.3%；法國CAC 40指數報5563點，跌22點或0.41%；意大利富時MIB指數報21809點，跌71點或0.33%。

道指期貨暫報26437點，升47點。

中美貿易談判料有重大進展，有報道指兩國接近就取消部分關稅達成協議，雙方可能在下周五宣布達成貿易協議，中國國務院副總理劉鶴下周三將會到華盛頓繼續會談。

美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，中美正接近達成一項協議，其中包括特朗普政府如何取消對逾2500億美元中國貨加徵的關稅。

英倫銀行稍後將宣布延後脫歐以來的第一個政策決定，料將維持利率不變，市場認為今年加息的機會率偏低，因經濟增長仍將受到脫歐不確定性的阻礙。

數據方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.9，高於預期的47.8；法國4月製造業PMI終值升至50，回到盛衰分界線，高於預期及初值的49.6。德國4月製造業PMI終值由3月的44.1上升至44.4，略低於預期的44.5。

另外，美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，料減少1.5萬人至21.5萬人。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報62.9美元，跌0.7美元或1.1%；倫敦布蘭特期油報71.48美元，跌0.7美元或0.97%。