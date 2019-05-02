國際財經

IHS Markit公布，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)終值，從3月的47.5上升至47.9，高於預期的47.8，去年同期為56.2。

法國方面，4月製造業PMI終值由3月的49.7升至50，回到盛衰分界線，高於預期及初值的49.6。

IHS Markit經濟學家Eliot Kerr稱，法國PMI初值顯示產出萎縮速度為4年以來最大，終值則顯示萎縮速度小於3月。

德國方面，4月製造業PMI終值由3月的44.1上升至44.4，略低於預期的44.5，去年同期為58.1。