國際財經

中美有傳接近達成取消部分關稅協議、英國脫歐僵局有望打破，聯儲局亦一如預期維持利率不變，惟市場觀望英國稍後公布的議息結果，以及英倫銀行行長卡尼的講話，期望能夠從中推測後市走向，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7351點，跌34點或0.46%；德國DAX指數報12350點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5551點，跌35點或0.63%；意大利富時MIB指數報21734點，跌147點或0.67%。

道指期貨暫報26412點，升22點。

美國聯儲局隔晚議息後宣布維持利率不變，符合市場預期，但當局將超額存款準備金利率(IOER)由原本的2.40厘，下調至2.35厘。會後聲明表示，局方在利率決策問題上將保持耐心。主席鮑威爾稱，局方認為加息或降息的可能均存在，暫時未見到明顯的加息或減息偏向，預料利率將會較長時間維持不變，強調當前的政策立場屬於恰當。

中美貿易談判預料有重大進展，兩國據報接近就取消部分關稅達成協議，雙方「可能」在下周五宣布達成貿易協議。美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，中美正接近達成一項協議，其中包括特朗普政府如何取消對逾2500億美元中國貨加徵的關稅。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊暗示與在野工黨就脫歐談判有進展，仍相信英國與歐盟可以在2020年12月31日限期前，完成脫歐第二階段談判。

英倫銀行將於今晚公布議息結果，是英國延遲脫歐後首個利率決定，市場預計會維持利率不變；行長卡尼亦會出席新聞發布會。

美國原油產量創下歷史高位，導致庫存激增至19個月的新高，拖累油價走低。紐約原油期貨現時每桶報63.26美元，跌0.34美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報71.77美元，跌0.41美元或0.57%。

德國、歐羅區今日稍後將公布4月製造業PMI終值，市場預期均分別持平於44.5及47.8。美國亦會公布上周首次申請失業救濟人數，料減少1.5萬人至21.5萬人。