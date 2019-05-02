中美據報或於下周五宣布達成貿易協議，惟中國與日本兩大主要市場適逢假期休市，亞太區股市個別發展。
美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，加上南韓4月CPI優於預期，推動南韓股市造好。韓國首爾綜合指數收報2212點，升9點或0.42%。
南韓4月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年上升0.6%，數據均高於市場預期。
澳洲股市則下滑，澳洲普通股指數收報6430點，跌36點或0.56%。
日本股市繼續超級黃金周假期，至下周二(7日)復市。
今日 14:56 國際財經
中美據報或於下周五宣布達成貿易協議，惟中國與日本兩大主要市場適逢假期休市，亞太區股市個別發展。
美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，加上南韓4月CPI優於預期，推動南韓股市造好。韓國首爾綜合指數收報2212點，升9點或0.42%。
南韓4月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年上升0.6%，數據均高於市場預期。
澳洲股市則下滑，澳洲普通股指數收報6430點，跌36點或0.56%。
日本股市繼續超級黃金周假期，至下周二(7日)復市。
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