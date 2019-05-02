國際財經

中美據報或於下周五宣布達成貿易協議，惟中國與日本兩大主要市場適逢假期休市，亞太區股市個別發展。

美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，加上南韓4月CPI優於預期，推動南韓股市造好。韓國首爾綜合指數收報2212點，升9點或0.42%。

南韓4月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年上升0.6%，數據均高於市場預期。

澳洲股市則下滑，澳洲普通股指數收報6430點，跌36點或0.56%。

日本股市繼續超級黃金周假期，至下周二(7日)復市。