國際財經

股神畢非德表示，巴郡雖然錯過了投資亞馬遜和微軟，但不認為是重大失誤。

畢非德接受外媒訪問時表示，即使自已更早便認識蓋茨，但他仍會錯過投資微軟，坦言自己不擔心錯過那些超出自己評估能力範圍之外的項目，最可怕的是錯過自己評估能力之內的事。

他續稱，自己能力範圍內的公司，可能佔全數的5%，最多10%。

畢非德指出，雖然沒有投資亞馬遜，但非常尊重、欽佩該企業和創辦人貝索斯。他曾於20年前與對方見面，當時覺得其很特別，但沒想到他能從賣書，發展到現時的規模，形容貝索斯「具有遠見和不可思議的執行力」。