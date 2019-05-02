國際財經

有「鱷王」之稱的對沖基金名宿達里奧(Ray Dalio)認為，現在所知道的央行管理正在漸漸過時，將被某種類似現代貨幣理論(Modern Monetary Theory，簡稱MMT)的東西取代，且是無可能避免。

MMT學說認為，政府應該通過支出和稅收來管理其經濟，而不是依靠獨立的中央銀行通過利率來管理，且認為像美國這樣擁有本國貨幣的國家不會破產，有比通常想像的更大支出空間，而前提是通脹得到抑制。

雖然MMT受到包括畢非德、鮑威爾及岡拉克等金融巨頭的批評，但達里奧表示，政策制定者將別無選擇，只能接受它。他們面對的挑戰將是「在貨幣政策起不了作用的情況下，為大多數人創造經濟福祉」。

他稱，減息或在量化寬鬆過程中購買證券，幾乎耗盡了他們刺激經濟的能力，並很可能會被第三代貨幣政策所取代。這將涉及按照MMT經濟學家建議的大致思路進行財政和貨幣政策協調。

他舉例指，央行可以直接印鈔來資助政府的項目，繞過發行債券的需要；可以購買房地產，然後在理想的情況下，用於有益於社會的目的；還可以以一種「五十年大赦」(jubilee)的形式註銷懸在經濟上的債務；在經濟低迷時期，可以直接向公眾提供現金。

不過，達里奧承認這樣做存在風險，將把「創造和分配貨幣、信貸和支出的權力」交到政治家手中。他又稱，雖然很難想像這一系統將如何構建以實現目標，但目前正無可避免地朝這個方向邁進。