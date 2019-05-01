國際財經

美國聯儲局於香港時間周四凌晨2時發表議息聲明，宣布貨幣政策維持不變，聯邦基金利率目標範圍保持在2.25厘至2.5厘。一如所料，聯儲局沒有理會總統特朗普前一天公開呼籲應減息1厘和重推量寬措施(QE)的要求。局方聲明對通脹的描述轉淡，承認撇除食品及能源價格的核心通脹低於2%的政策目標，但始終未對減息門檻提供線索。議息聲明公布後，美股三大指數續升。惟主席鮑威爾會後的言論為減息憧憬降溫，美股轉跌，道指以貼近全日低位收市，下滑162點。

這次貨幣政策決定獲公開市場委員會全數官員投贊成票通過，聲明措詞與上次分別不大，稱勞工市場續強勁，重申在調整利率方面「保持耐性」，又說家庭開支增長放慢，但評估經濟活動的字眼由「較之前放慢」，上調為「穩健增長」，顯示局方不擔心經濟短期內大幅放緩。

下調額外儲備利率0.05厘

聯儲局作出了一項技術性調整，把額外儲備利率(IOER)下調0.05厘，由2.4厘降至2.35厘，是過去一年來第三次這樣做，以便市場利率盡量控制在局方目標範圍。通脹有轉弱跡象，核心個人消費開支平減指數(核心PCE)在3月跌至1.55%，進一步遠離2%通脹目標。鮑威爾於2時30分舉行記者會，表示局方認為加息或降息的可能性均存在，暫時未見到明顯的加息或減息傾向，預料利率將會較長時間維持不變。他又表示，一些臨時因素可能影響到美國通脹，核心通脹意外下滑，但預料隨著時間推移，通脹將保持在2%局方目標。

拒減息化解通脹弱

有經濟師在聯儲局議息聲明公布前稱，當局最擔心仍是通脹下行風險，因為這會迫使聯儲局的政策取態從中立轉向防守性，形容局方正在走鋼線，想要經濟更強的同時，又擔心低利率會引發泡沫。

全球大部分主要金融市場因為周三勞動節假期休市，交投相對淡靜，在聯儲局公布議息聲明前，美股主要靠蘋果單天保至尊，該公司周二收市後公布的季度業績勝市場預期，刺激股價周三曾急漲7.29%，市值已重上1萬億美元，帶動科技股上揚，推動標指一度再創新高，最高報2954點，升0.28%；納指曾漲0.62%；道指最多升96點，高位觸及26689點。

標指曾破頂 尾段齊轉跌

道指收市下滑162點或0.61%，報26430點；標指下挫0.75%，收報2923點；納指倒插0.57%，收報8049點。蘋果收市只漲4.91%，報210.52美元。

美元先跌後回升，美滙指數尾段漲0.16%，報97.68，盤中曾低見97.15；美元兌歐羅攀高0.21%，報1.1192美元。紐約期金收市反覆微跌1.5美元，每盎斯報1284.2美元。

數據方面，ADP報告顯示，美國上月增加了27.5萬個私企職位，是去年7月以來最大升幅，遠高於市場預期的17.7萬個，反映勞工市場仍然非常穩健。

供應管理學會（ISM）製造業指數從3月的55.3跌至4月的52.8，是2016年10月以來最緩慢的增長步伐，分析師本來預期升至54.7。另外，3月份建築開支下滑0.9%，跌幅比預期高一倍以上。

英國首相文翠珊暗示與在野工黨就脫歐談判有進展，市場憧憬脫歐或打破僵局，英鎊衝上兩周高位1.3103美元，尾段報1.3045美元，升0.08%。歐洲三大股市中，只有英國開市，收跌0.44%。

美國原油庫存上周增加993萬桶，升至2017年9月以來最高水平，拖累紐約期油跌0.5%，每桶收報63.6美元；布蘭特期油則升0.2%，收報72.18美元。