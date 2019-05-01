國際財經

美國聯儲局公布議息結果後，美股先略為抽高，其後反覆溫和倒跌。聯儲局主席鮑威爾會後稱，加息與減息的可能性同樣存在，利率或較長時間維持在現水平，令投資者對經濟前景產生戒心；市場也關注美國通脹疲弱，以及商業與家庭開支放緩，對經濟前景抱持疑慮，利淡美股表現。但蘋果股價急漲，加上中美貿易談判有進展，都為大市帶來支持。

截至本港時間凌晨3時6分，道指報26555點，跌37點或0.14%，稍早時盤中低位曾見26538點，議息前一度高見26689點，升幅為96點；標普500指數現時報2939點，反覆跌6點或0.23%；納指報8101點，升6點或0.08%，早段一度上揚0.62%。

蘋果公司第二季度每股盈利、營業收入和下一財季指引均好於預期，股價大漲6.5%，市值已重上1萬億美元，中段曾飆7.29%。

蘋果公司第二季每股盈利2.46美元，高於市場預期的2.37美元。營業收入580.2億美元，高於分析員預計的574.9億美元。集團預期，第三財季營業銷售介乎525億至545億美元，高於市場預期。

數據方面，美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，4月私人企業新增職位27.5萬個，遠高於市場預期的18萬個。

美國供應管理協會(ISM)公布，4月製造業指數由3月的55.3跌至52.8，遜於市場預期的55，是2016年10月以來最低。

ICE美滙指數表現反覆，議息後曾低見97.15，現時報97.66，倒升0.14%。

美國能源資訊局(EIA)公布，上星期原油庫存增加993.4萬桶，增幅多過市場預期。油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報63.61美元，跌0.30美元或0.47%，稍早前曾挫超過1%。