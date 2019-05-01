國際財經

美國聯邦儲備局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。不過，聯儲局將超額存款準備金利率(IOER)由原本的2.40%，下調至2.35%。

聯儲局公開市場委員員經過一連兩日議息後，在本港時間周四凌晨公布議息結果，宣布維持聯邦基金利率在2.25%至2.50%。會後聲明表示，局方在利率決策問題上將保持耐心。

利率決策將保持耐心

聲明又稱，美國經濟以穩固的速度維持增長，勞動力市場表現強勁，就業人口一直在穩健地增長，失業率保持在低位。整體通脹和核心通脹都下滑，處於2%局方目標的下方，基於市場的通脹指標保持在低位，並無構成壓力。

在聯儲局議息期間，美國總統特朗普周三在Twitter貼文，再次批評聯儲局的利率政策，他呼籲局方減息100個基點，並實施大規模量化寬鬆(QE)。

自2015年12月啟動本輪加息周期以來，聯儲局已先後加息9次，每次上調25個基點，將聯邦基金利率由接近零的歷史低位，提升至目前2.25%至2.50%區間。

聯儲局去年12月仍預期今年加息兩次，還宣布停止縮表的詳細計劃。不過，FOMC 3月的會議卻意外透露今年可能不會加息。

由今年5月起，聯儲局將每月被動減持美國國債的最高規模由300億美元降至150億美元，到9月末將停止減持國債，繼續被動減持按揭抵押證券(MBS)。