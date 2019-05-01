國際財經

美國波音公司宣布，原法律顧問Michael Luttig出任新設立的高級顧問與律師一職，協助行政總裁(CEO)米倫伯格(Dennis Muilenburg)及董事會，應對737 MAX型號飛機由於早前發生空難而面臨的危機。

同時，波音委任Brett Gerry，接替Luttig為集團法律顧問。

自從印尼獅航與埃塞俄比亞航空旗下各有一架737 MAX航機先後墜毀後，全球國家下令停飛該款飛機，波音決定減產並處理善後和公眾對安全的顧慮。有評論指今次可能是波音成立以來最嚴重的危機。