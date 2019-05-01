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今日 23:05 國際財經

美股中段續揚 蘋果績佳飆逾6%

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蘋果公司業績勝預期，刺激股價大漲6.2%，美股中段續揚，市場注視美國聯儲局公布議息結果，以及主席鮑威爾舉行記者會。

截至本港時間晚上11時，道指報26641點，升49點或0.18%；標普500指數報2947點，升1點或0.06%；納指報8121點，升26點或0.33%。

蘋果公司第二季度每股盈利、營業收入和下一財季指引均好於預期，股價大漲6.2%，市值已重上1萬億美元。

蘋果公司第二季每股盈利2.46美元，高於市場預期的2.37美元。營業收入580.2億美元，高於分析員預計的574.9億美元。集團預期，第三財季營業銷售介乎525億至545億美元，高於市場預期。

美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，4月私人企業新增職位27.5萬個，遠高於市場預期的18萬個。

美國供應管理協會(ISM)公布，4月製造業指數由3月的55.3跌至52.8，遜於市場預期的55，是2016年10月以來最低。

美國能源資訊局(EIA)公布，上星期原油庫存增加993.4萬桶，增幅多過市場預期。油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報63.07美元，跌0.84美元或1.31%；倫敦布蘭特期油報71.55美元，跌0.51美元或0.71%。

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