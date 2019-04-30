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蘋果公布第二財季業績，每股盈利優於市場估計。集團預料，第三財季營業銷售將勝過市場預測，行政總裁庫克指出，iPhone在中國市場的銷售情況在季度完結前數周已開始穩定下來。

庫克又對中美兩國達成貿易協議感到樂觀，認為現時的貿易關係較前一季佳，氛圍也良好，對蘋果業務發展也是好事。

根據蘋果業績報告，iPhone第二財季營業銷售按年跌17%，報310.5億美元，低於分析員預測的311億美元。但公司整體營業銷售為580.2億美元，優於分析員預測的574.9億美元。蘋果管理層指出，服務與可擕式電子產品銷售有優於分析員預期的表現，令到整體營業銷售良好。第二財季的服務與可擕式電子產品收入分別是114.5億美元與51.3億美元，優於市場預期的113.2億美元與47.9億美元。

同時，蘋果估計，截至6月底止第三財季整體銷售收益將介乎525億至545億美元，優於分析員預期的519.3億美元。庫克接受路透訪問時指出，iPhone在上季度完結前數周的銷售已有所回升，中國市場情況也已經回穩，是使集團對第二財季營業銷售預測有很大信心實現的關鍵。

庫克相信，iPhone減價與中國降低iPhone稅率，以及蘋果提供舊換新優惠等安排，有助iPhone營業銷售跌勢放緩。