國際財經

受Alphabet拖累，納指從周一所創的歷史高位顯著回落，道指曾跌134點，盤中低位見26419點；但麥當勞、輝瑞等藍籌業績理想，最終推升道指，標指連續第三個交易日創收市新高。

市場等待聯儲局於美國時間周三下午發布議息聲明，以及周二市後蘋果公布業績，取態審慎。納指周一創下歷史收市高位8161點後，周二收市跌0.81%，報8095點，盤中曾挫1.36%，主要因為Alphabet季度業績令人失望，股價收市急滑7.5%，市值單日蒸發逾670億美元，並拖低科技股，蘋果在公布業績前亦跌1.93%。不過，微軟上揚0.64%，收市市值首次突破1萬億美元。

道指收市倒漲38點或0.15%，報26592點；標指回升0.1%，收報2945點。道指3隻成分股包括麥當勞，以及輝瑞和默克兩間藥廠均業績理想，麥當勞股價漲0.23%，默克與輝瑞都抽高逾2.5%。

儲局議息 特朗普促削利率

聯儲局周二開始議息，周三（香港時間周四凌晨2時）公布決定。美國總統特朗普又在Twitter發文要求聯儲局減息1厘，以及重啟部分量寬措施，認為可令美國經濟如火箭般飛升。

歐股個別發展，歐羅區多項經濟數據不俗，區內四大經濟體德國、法國、意大利和西班牙股市皆高收，惟英股跌0.3%。亞股受壓，韓股跌0.6%，澳洲低收0.5%。

歐洲經濟有佳音，帶動歐羅尾段升0.28%，報1.1217美元。美滙指數報97.51，跌0.35%。弱美元推高金價，紐約期金漲0.3%， 收報每盎斯1285.7美元。

委內瑞拉局勢惡化，加上沙地阿拉伯稱油組減產協議可能延續到今年底，布蘭特期油升1.1%，收報每桶72.8美元；紐約期油漲0.7%，收報63.91美元。

美20城市樓價指數遜預期

美國數據方面，S&P Case-Shiller 20大城市樓價指數2月按年升3%，低於預期的3.2%，而且是2012年9月以來最低的按年增長，全國樓價指數按年增長也放緩至4%。全國房地產商協會（NAR）公布，待完成房屋交易於3月升3.8%，升幅遠高於市場預期的1.1%。芝加哥採購經理指數（PMI）從3月的58.7跌至4月的52.6，是2017年1月以來最低；會議局消費信心指數從3月的124.2升至4月的129.2。