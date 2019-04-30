國際財經

多家美國企業公布季績，其中谷歌(Google)母公司Alphabet業績未如理想，股價大跌逾8%，拖累美股表現，道指早段最多下滑134點，納指跌幅更超過1.3%；不過，在藥業股和石油股抽升支持下，道指中段收復大部跌幅；市場正觀望聯儲局議息，以及中美貿易談判進展。

截至本港時間凌晨約零時33分，道指報26527點，跌27點或0.10%；標普500指數報2937點，跌5點或0.19%，早段一度回落0.64%；納指最新報8094點，跌67點或0.82%，早段最多挫1.36%。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)，周二繼續就中美貿易談判進行磋商。努欽在北京表示，希望在與中國談判代表舉行的兩輪貿易談判中，取得實質性進展，目前兩國正在尋找辦法結束貿易戰。

《華爾街日報》引述知情人士報道稱，美國希望保留一些懲罰性關稅措施，以作為執行貿易協議的手段，雙方正在探討最終問題，包括中國購買美國商品的計劃，以及取消懲罰性關稅等問題。

個股方面，Alphabet盈利與收入遜預期，盤中股價最多跌8.73%，目前仍挫8.09%；蘋果將於收市後公布季度業績，目前股價跌1.9%。

藥業與油股造好

麥當勞季度盈利和收入勝預期，環球同店銷售增長5.4%，較市場預期的3.4%為高，目前股價微漲0.36%。通用電氣(GE)股價升幅收窄至3.5%，此前該公司宣布第一財季盈利與收入均超出市場預期。藥業股輝瑞製藥及默克季績亦有好表現，股價分別升3.33%及1.95%。

油股雪佛龍(Chevron)升2.14%，因股神畢非德支持西方石油(Occidental Petroleum)收購Anadarko Petroleum，降低雪佛龍收購的成功機會。

美國聯儲局將從今日開始召開一連兩日的政策會議，市場普遍預計貨幣政策制定者將維持利率不變。但投資者將密切關注聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的聲明和言論，以尋找央行未來計劃的線索。

英國脫歐方面，英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)警告，保守黨內的基層活動分子不要試圖罷免首相文翠珊，因為爭奪領導權只會導致脫歐推遲，並稱文翠珊面臨的困境更多地是由於懸峙議會造成的，而非她採取的任何決定。

歐羅區首季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.4%，高於預期增長0.3%；按年則增長1.2%，亦高於預期增長1.1%。

歐股收市整體靠穩，泛歐指數Stoxx 600報391點，微升0.01%。主要市場則個別發展，英國富時100指數報7418點，跌22點或0.30%；德國DAX指數報12344點，升16點或0.13%；法國CAC 40指數報5586點，漲5點或0.10%；意大利富時MIB指數報21881點，彈高92點或0.43%。

油價造好，紐約期油現時每桶報63.94美元，回升0.69%；布蘭特期油彈升1.11%，每桶報72.84美元。