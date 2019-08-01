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美國標普500指數周一(29日)與納指齊齊創出歷史新高，內地4月官方製造業PMI數據雖遜預期，但企穩盛衰線之上，帶動A股反彈。可惜以上種種不足以刺激港股上揚，恒生指數於五一勞動節假期前夕下跌193點，收報29699點，10天及20天線又告失守。整個4月計算，恒指埋單仍有648點(2.23%)進賬。

4月一過去，「Sell in May」與「五窮」之說即籠罩投資市場，姑勿論傳統智慧今年會否應驗，僅是緊接4月5月之間的這兩天，就確實需要注視多項「大事件」。

中美貿易代表新一輪高級別磋商於4月30日在北京舉行，而美國聯儲局同日起亦一連兩天議息，這兩個去年困擾市場的因素迄今尚在發酵，5月中美貿易協議是否真能敲定，以及「鴿聲響遍」全球央行後，聯儲局主席鮑威爾會不會提供下一步行動的任何啟示，勢將左右環球金融市場。適逢日本天皇明仁退位「十連休」，以及內地黃金周假期，更令投資者傾向審慎部署。

上證指數在假期前未能一鼓作氣造出連漲4個月的佳績，昨天雖然彈升，收報3078點，4月份最終仍回落12點(0.4%)。然而，附【圖】所見，上證50指數、上證180指數，以及滬深300指數今年都跑贏上證指數，4月更全部續顯強勢(漲幅介乎1.06%至3.76%)，或意味資金正流入具規模的股份，後市將由一些相對有實力的大型股份主導，長遠有助「A牛」發展。

豬年伊始，A股升勢強勁，目前則受制多項利淡因素而進入調整階段。首先是人民銀行於4月下旬表明貨幣政策「未曾寬鬆自然談不上收緊」，股民對「放水」期望落空，加上長假期臨近，使市場驟失焦點。

其次，在本輪A股升市中早着先鞭的外資，似有獲利套現跡象。4月份經滬深港通淨流出內地股市金額為歷來第二高，合計近70億元人民幣，「深股通」淨流出69.2億元人民幣，更是2016年開通後最多，令投資者懷疑受惠「入摩」等因素的A股能否延續升勢。

此外，得到國家主席習近平欽點設立的科創板，尚未正式登場，相關基金已吸資數以千億元計，引致市場憂慮出現過分追捧，或會產生泡沫，反而不利科創板開局，尤其是首批新股可能質素參差，一旦掛牌後成績與預期落差太大，恐影響整體A股氣氛。

從技術角度分析，上證指數由2440點攀至今年以來高位3288點後，反覆下跌6.4%，挫至是次升浪回調23.6%水平，並且考驗50天線；短期下一個支持將為黃金比率38.2%(約2964點)位置。

A股今天(5月1日)起連續3天休市，面對資金加速流走，技術調整或未完成，下周一(6日)復市是升是跌？便須留意獲高盛提到遠遠跑輸A股的國企指數在未來兩個交易日表現，足為A股走勢給出一些啟示。

信報投資研究部

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