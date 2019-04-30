國際財經

倫敦金自4月23日刷新近4個月新低至1266.25美元後連續3個交易日錄得反彈，尤其是上周五(4月26日)倫敦金一度反彈突破20日移動平均線至1288.62美元，並刷新4月16日以來最高。

儘管當日美國公布的第一季度國內生產總值(GDP)表現遠超預期，但第一季私人消費增長卻意外遜於預期，加上美國第一季度核心個人消費支出(PCE)物價指數僅增長1.3%，遜於前一季度增長1.8%，並創下2017年第四季度以來最低，令市場對美國通脹未來可能會進一步遠離聯儲局2%通脹目標的擔憂加劇，增加了聯儲局在今年下半年的降息機會率，故美滙指數短暫飆升至22個月高位98.35後輾轉回撤至98下方，帶動倫敦金從日內低位1274.27迅速反彈。

不過，本周一(4月29日)倫敦金並未進一步攀升而是退守至1280美元附近，因美國公布的3月消費者支出增長0.9%，遠超前值增長0.1%以及市場預期增長0.7%，並錄得逾9年半以來的最大月度增幅，強勁的消費者支出使美滙指數回撤有所減速，倫敦金一度下挫至1278.07美元，觸及5日移動平均線後企穩，而今日(4月30日)倫敦金重獲買盤支持並回穩至1284美元附近。

值得留意的是，美國聯儲局將於本周四(5月2日)凌晨2時公布利率決議，其後2時30分聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會。雖然市場預計聯儲局在本次會議將繼續按兵不動，但由於此前美國公布的第一季經濟數據大幅向好，而聯儲局官員一直強調他們在決定利率時將更加依賴於數據，故聯儲局或可能會因應近期良好的經濟基本面而釋放出令市場意外的鷹派訊息，若然如此，將推動本就處於高位的美滙指數繼續上行，令倫敦金短期反彈困難重重，金價可能會被阻擋於1300美元關口下方。

技術分析方面，儘管倫敦金觸及1266.25美元後有所反彈，但仍處於下降通道內，而且金價面臨下降通道頂部1296至1300美元區域的強勁阻力，令倫敦金反彈的難度加大，若本周五(5月3日)美國公布的4月非農就業數據繼續向好，將有助於美滙指數進一步上升，屆時倫敦金有可能調頭回落至1260美元水平。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1298至1300美元區域沽出，下望1280美元，升穿1301美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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