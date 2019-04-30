國際財經

中美展開新一輪貿易談判，惟市場觀望聯儲局周二起一連兩日的議息會議，以及蘋果等重磅企業的季績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7425點，跌15點或0.2%；德國DAX指數報12317點，跌10點或0.09%；法國CAC 40指數報5558點，跌22點或0.4%；意大利富時MIB指數報21826點，升37點或0.17%。

道指期貨暫報26551點，升3點。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)，今日繼續就中美貿易談判進行磋商。努欽在北京表示，希望在與中國談判代表舉行的兩輪貿易談判中，取得實質性進展，目前兩國正在尋找辦法結束貿易戰。中國外交部指出，會談取得實質性進展，但沒有透露具體細節。

英國脫歐方面，英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)警告，保守黨內的基層活動分子不要試圖罷免首相文翠珊，因為爭奪領導權只會導致脫歐推遲，並稱文翠珊面臨的困境更多地是由於懸峙議會造成的，而非她採取的任何決定。

數據方面，歐羅區首季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.4%，高於預期增長0.3%；按年則增長1.2%，亦高於預期增長1.1%。法國4月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.4%，符合預期。歐羅區3月失業率為7.7%，低於預期及2月的7.8%。

另外，美國今晚將公布4月諮詢會消費者信心指數，市場預料升2.7至126.8。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報64.16美元，升0.66美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報72.75美元，升0.71美元或0.99%。