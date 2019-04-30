國際財經

中美展開新一輪貿易談判，市場憧憬兩國快將達成協議，惟觀望聯儲局本周議息，且靜候蘋果等企業公布業績，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7442點，升1點或0.02%；德國DAX指數報12299點，跌28點或0.23%；法國CAC 40指數報5556點，跌24點或0.45%；意大利富時MIB指數報21774點，跌14點或0.07%。

道指期貨暫報26529點，跌19點。

中美貿易料進入關鍵階段，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)前往北京，今日繼續就中美貿易進行磋商，內容涉及知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執行方面等貿易問題。努欽表示，相信他與同僚本周或下周便會知道中美兩國能否達成貿易協議，還是要走另一條路。

美國聯儲局將於周二與周三舉行議息會議，主席鮑維爾將於周三議息結果後舉行記者會。市場相信，聯儲局將維持現行利率政策不變，但鮑維爾可能發表的言論或揭示聯儲局官員們普遍對經濟未來發展的看法，也可能揭示未來利率走勢。

美國制裁伊朗出口石油的效果成疑，但沙地稱全球減產協議有可能延長至2019年底，油價靠穩。紐約原油期貨現時每桶報63.57美元，升0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報72.09美元，升0.05美元或0.07%。

歐羅區今日稍後將公布首季國內生產總值(GDP)初值，市場預期按季和按年分別增長0.3%及1.1%。至於美國4月諮詢會消費者信心指數料升2.7至126.8。