國際財經

外電報道，伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)發表講話時稱，儘管面臨美國的壓力，伊朗將繼續出口石油。

魯哈尼表示，美國所謂伊朗石油出口必須降至零的決定是錯誤的，不會讓這個決定得到執行和實施；未來幾個月，美國人會看到，伊朗將繼續出口石油。

美國早前宣布伊朗5月到期的原油制裁豁免政策不再延續。美國去年5月退出伊朗核協議，並在11月宣布對伊朗重新實施制裁，但暫時豁免包括中國在內的8個國家或地區，給予時間調整進口來源；而自5月起豁免取消，代表開始徹底實施制裁。