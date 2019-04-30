國際財經

德勤發布的成本調查報告表示，雖然降低成本的傳統方法依然最為重要，但多數企業也投入大量資源發展變革性數碼化技術，以推動提升營運效率和節省約成本，在數碼化日漸普及的時代，努力提高整體業績表現，增強競爭力。

調查報告訪問全球逾1200位企業高層和商業領袖，發現71%的受訪者正計劃在未來24個月內採取成本控制的措施。68%的受訪者表示成本整體降低10%或以上，31%受訪者希望達成的成本改善目標超過20%。

61%受訪者表示數碼化變革是最大的外部風險因素，而2017年這比例僅為6%，顯示技術能顯著影響企業的成本管理策略。62%的受訪者將網絡安全列為全球或所有地區的首要或近於首要的風險。

Deloitte Consulting LLP負責人兼全球戰略成本轉型主管合夥人Omar Aguilar表示，調查表明，企業如今已認識到必須節省成本以促進轉型，並透過投資數碼化基礎設施大幅推動未來業績表現、提升效率和提高市場地位。

調查報告發現，人工智能(AI)和機器學習技術普及應用有望增長一倍以上，從25%提升至63%；自動化和商業智慧的增長預期，分別從25%和35%提升至62%和59%。雲端技術繼續成為調查涵蓋的技術中，實施最廣泛的數碼化技術，普及率達49%。