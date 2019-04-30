港股直擊 國際財經 重要通告

渣打集團(02888)首季除稅前法定溢利按年增長4.63%，並同時宣布開始回購總值10億元(美元‧下同)的股份計劃。

渣打公布，截至今年3月底止首季除稅前法定溢利12.42億元(美元‧下同)，按年增4.63%，按季則扭虧，去年第四季虧損8.6億元。

期內，除稅前基本溢利13.84億元，按年增10.1%，按固定滙率基準計算則增加12%；按季飆升2.2倍。

渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)在管理層報告中指出，首季展現出集團決心循序漸進發展新的策略性重點項目。渣打在香港、非洲和印度公布一系列數碼化項目，力求擴張客戶群和優化服務。渣打首季的盈利表現，令集團有信心在2021年之前將全年回報提升至最少10%。

渣打指出，成功解決過往遺留下來的操守和監控事宜，因此現在能更靈活地管理資本水平。將繼續作出策略性的投資，並會開始回購總值10億元的股份。10億元股份回購計劃，預期將使普通股權一級資本比率於第二季度下降約35個基點。

渣打首季經營收入38.13億元，按年跌1.55%，而按固定滙率基準計算則增加 2%；按季升6.06%。淨利息收入22.72億元，按年增長3.89%，按季微升0.4%。

渣打指出，解決所有過往遺留下來的重大操守和監控事宜所需最後額外費用1.86億元，重組及其他項目入賬淨額4400萬元，主要與資本融資重新估值有關。

按地區劃分，大中華及北亞地區貢獻最大，首季收入15.27億元，按年跌2.37%，區內所有市場均受到財富管理業務較為遜色所影響。韓國的收入下跌抵消中國的持續增長，而香港的收入則大致平穩。東盟及東南亞收入10.46億元，按年亦減少2.7%；歐洲及美洲的收入3.59億元，按年亦下跌18.59%。非洲及中東地區的收入7.08億元，按年升3.51%。

期內，經營支出24億元，按年跌2%，而按固定滙率基準計算則增加1%。信貸減值降低超過一半至7800 萬元，受惠於私人銀行業務的4800萬元回撥。

渣打普通股權一級資本比率為13.9%，較去年底下跌30個基點。年度化股東權益基本回報8.5%。淨息差1.56%，按季跌1個基點。