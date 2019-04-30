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今日 11:55 國際財經

萬事達卡及Visa削刷卡收費

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歐盟反壟斷機構先後對萬事達卡及Visa展開調查，發現兩公司所收取的費用過高，兩公司現同意下調旅客在歐盟使用信用卡的費用，日後零售商在接受非歐盟信用卡及提款卡付款時，向信用卡公司支付的費用將減少約40%。

歐盟委員會表示，信用卡公司降低收費，將使所有歐盟商家降低費用，最終也會使得消費者受益。

根據協議，由29日起，萬事達卡及Visa在處理非歐盟提款卡支付時，只收取0.2%費用，並對信用卡付款收取0.3%的費用，與歐盟的提款卡及信用卡費用看齊。

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