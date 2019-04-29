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今日 05:37 國際財經

特斯拉研籌集新資金

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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)公布，有意尋求另類融資渠道。

特斯拉在公告內指出，預期從日常營運流入的現金，足以維持未來12個月的投資規劃及應付還債。不過，該公司仍可能決定發行新債務工具，以支持新業務發展。集團發言人回應稱，今年的資本開支預算介乎25億至30億美元。

上周，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)曾經提及可能籌集新資金。不少分析員也作出類似預測。

特斯拉近期透過發行債券、租車融資證券化、換股債及股本，合共籌集18億美元。

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