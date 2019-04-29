國際財經

美股周一造好，標指和納指連續第二個交易日齊創收市歷史新高，但升幅溫和；美國消費數據強勁，財長努欽樂觀暗示中美下周後期就能達成貿易協議，加上今季美國企業業績暫時整體表現不俗，以及市場預期聯儲局本周四議息應該會按兵不動，四大利好因素推高美股。

不過，投資者普遍審慎，因本周美國勞工部公布非農業新增職位等重要數據，還有周一市後Alphabet和周二市後蘋果公布業績。標指創新高報2949點之時，也只是升了0.32%，收市僅漲0.11%，報2943點。納指最多漲逾0.36%，高見8176點新高，收市回順報8161點，升幅只有0.19%；收市後公布業績的谷歌母公司Alphabet，高收1.47%；Facebook也抽高1.72%。道指收市升11點或0.04%，報26554點，全日高低點數只相差逾81點；金融股高盛和摩根大通成為升幅最大兩隻道指成分股，分別收漲1.89%與1.44%；晶片股英特爾回落2.52%，為表現最差的道指成分股。

核心通脹1.6%無壓力

Piper Jaffray首席市場技術分析師約翰遜（Craig Johnson）指出，基本因素改善和擔心錯過升勢的情緒，推動股市重返歷史高位，但他認為超買條件已經形成，升市寬度未足以證明美股將進一步上衝，短期可能出現調整。

美國3月消費開支升0.9%，是9年半來最大增長，高於市場預期0.7%，反映美國內需仍然穩健，不過聯儲局愛用的通脹指標──核心個人消費開支平減指數（PCE）按月計沒有變動，按年升1.6%，是14個月來最細按年增幅，反映通脹壓力持續低迷；個人收入增長也有所放緩，3月份僅升0.1%。

歐股方面，德法英三大市場輕微高收。亞股個別發展，韓股漲1.7%，但澳洲股市下跌。日本為慶祝新天皇登基而連休10天，下周二才復市。

美滙指數早段在98水平窄幅爭持，美市尾段回落至97.85，跌幅0.19%；美元兌歐羅跌0.31%，報1.1184美元，但兌日圓升0.1%，報111.66日圓。紐約期金收市跌0.6%，每盎斯報1281.5美元。

國際油價美市早段延續上周五向下走勢，收市倒升，紐約期油微漲0.3%，每桶報63.5美元，布蘭特期油跌0.2%，每桶報72.04美元。油市早段偏軟，主要因為美國總統特朗普上周要求油組增加產量，以填補美國制裁伊朗所造成的供應缺口。