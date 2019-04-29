國際財經

美國司法部反壟斷小組主管Makan Delrahim表示，仍未就是否批准T-Mobile US與Sprint合併的建議作出決定，預期調查工作仍會持續。

Delrahim接受CNBC電視台訪問時指出，已經要求兩間公司進一步提供數據及資料，相信稍後取得有關資料進行研究，未落實與兩間公司管理層再開會的時間表。

另外，T-Mobile US與Sprint分別公布，已經把合併建議的限期延長至7月29日。

除了司法部外，兩間公司的合併建議也需得到美國聯邦通訊委員會批准。