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今日 00:14 國際財經

德法兩國同意共助電動車電池研發

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德國報章《法蘭克福滙報》(FAZ)報道，德國與法國已經尋求歐盟批准，容許兩國對一個開發電動車電池的跨國財團提供資助，項目參與者包括法國標緻汽車的德國分支奧普(Opel)與法國達道爾石油旗下分支Saft。

根據報道，兩國經濟部已致函歐盟管理委員會，爭取委員會批准該項計劃。但信件沒有提及資助金額。這是兩國首個共同開發的電動車電池項目。

德國與法國曾經公布，計劃向多間研發電動車電池的企業提供合共17億歐羅資助，以推動研發工作，減少歐洲汽車製造商對亞洲供應商的依賴。

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